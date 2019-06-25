«Токаев: Весь Казахстан поможет Арыси». «Полгода на улучшения. Что запланировали в Нур-Султане». «Вроде бы в нашей стране уже нечем удивить простой народ, все было в жизни государства. Но чудесным талантам государственных менеджеров нет предела»

Сетевой Казахстан 25 июня 2019г.

KAZPRAVDA . KZ . «Сейчас на первом месте у нас должна быть безопасность людей» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ ознакомился с ходом эвакуационных работ в зоне чрезвычайного происшествия в городе Арысь, условиями размещения людей в эвакопунктах. Президент поручил обеспечить эвакуированных жителей всем необходимым, в том числе горячим питанием и медицинским обслуживанием — Правительству дали поручение помочь городу, а главное жителям. Сейчас на первом месте у нас должна быть безопасность людей, жителей города. Второе — это оказание помощи. Весь Казахстан поможет Арыси, будет открыт специальный фонд… Надо разобраться в причинах взрыва, почему это произошло. Уголовное дело открыто, начато расследование. Если есть виновные, то они понесут ответственность по всей строгости закона. В дальнейшем город Арысь должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств.

CAMONITOR . KZ . «Полгода на улучшения. Что запланировали в Нур-Султане» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ утвердил План действий по реализации предвыборной программы Президента РК «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге». На официальном сайте президента опубликован полный текст Плана. План действий обширен и одновременно короток во времени его исполнения. Если не брать во внимание перманентно продолжающиеся процессы типа сокращения уровня теневой экономики и достижения ключевых национальных индикаторов на пути к вхождению в число тридцати самых развитых стран мира, которые, разумеется, разрешить в короткие сроки пока не удавалось ни одному государству, основные пункты плана действий должны быть реализованы в течение шести месяцев.

TIME . KZ . «Сокровища “КазАгро”» — Вроде бы в нашей стране уже нечем удивить простой народ, все было в жизни государства. Но чудесным талантам государственных менеджеров нет предела. Всегда найдутся те, кто своей гениальной работой поразит видавших виды скептиков. Так происходит и в деятельности национального холдинга “КазАгро”. Подведомственная Минсельхозу нацкомпания поражает своей небывалой щедростью и алогичностью. Имея постоянные долги и убытки, без зазрения совести менеджмент корпорации не забывает выплачивать себе премиальные. Только за 2017 год было выдано бонусов на два миллиарда тенге! При этом имея 126 миллиардов тенге чистого убытка. Потому-то депутаты недавно и поразились такому положению дел в государственной компании, когда им представили результаты проверок Счетного комитета. Но, наверное, ревизоры им не все показали, иначе вопросы возникли бы совершенно другие. Редакции стало известно, каким образом формировались долги и куда могли утечь десятки миллиардов народных тенге, выделяемых на поддержку сельхозотрасли страны.

«Пришёл, увидел, запретил» — Скандальный проект по расширению русел восьми рек в Актобе, который привел к обмелению водоемов, с легкой руки главного эколога страны Магзума МИРЗАГАЛИЕВА временно свернули. Магзум Мирзагалиев также отметил, что работы по расширению русел рек будут продолжены, но для поиска и выбора необходимых технологий, отвечающих стандартам качества и сохранения экологии, биоразнообразия региона, будет создана специальная рабочая группа. В ее состав войдут представители министерства, акимата, общественности, активисты, экологи и профильные эксперты.

«Не сегодня завтра вас поймают!» — Глава Минтруда предупредил ответственных чиновников не “играть” с АСП. Встреча самого “народного” министра — труда и соцзащиты населения Бердыбека САПАРБАЕВА с представителями общественности ожидалась горячей: скандалы, пикеты, бойкоты социально уязвимых слоев граждан, особенно многодетных матерей. На деле же вчера все прошло тихо и уныло.

CARAVAN . KZ . «Сколько миллионов тенге тратят на жилье для казахстанских врачей и почему они до сих пор живут в «сараях»» — Министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ совершил рабочий визит в поселок Кабанбай Целиноградского района Акмолинской области. По итогам визита он написал пост в Facebook, где раскритиковал работу местных чиновников — Акимы совершенно не заботятся о создании условий проживания для молодых кадров! Специально проехал и посетил общежитие, где проживают молодые врачи. Медики вынуждены жить в гостинице, которая больше похожа на сарай! После 7 лет интенсивной учебы они приезжают работать в село, где их так встречает местный акимат! Неужели нельзя найти в поселке приличный дом в аренду или построить для них отдельный дом, чтобы быт был обустроен? Мы же так всех специалистов растеряем, отвадим от села!

«20–30 лет. Не меньше! Прогноз казахстанского инженера-технолога» — Эксперименты по обучению сограждан разделять мусор – отдельно стекло, бумага, пластик, металл, пищевые отходы – и все это добро раскладывать в специальные баки завершились провалом. В той же Германии потребовалось около 25 лет, чтобы научить людей раскладывать все по мешкам. В Японии почти 30. Но и там есть нарушители закона, хотя штрафы за неразделенный выброс тоже имеются. А там и соседи могут настучать на “преступника”.

INFORMBURO . KZ . Вадим БОРЕЙКО – «Когда государство перестанет торговать семечками?» — При всей зарегулированности казахстанского предпринимательства и его зависимости от основного игрока – государства, в нашем бизнесе чудесным образом уцелели островки, или лучше сказать «гетто», которые успешно развиваются. Причём речь не об отдельных прорывных проектах, а о целых сегментах отраслей. Приведу три примера. О первом написал на своей странице в Facebook известный казахстанский финансист Айдан Карибжанов (воспроизвожу пост с его разрешения): «У нас в стране отличная стоматология»… Второй заповедник непуганого бизнеса – такси. В Алматы оно самое дешёвое в мире: сужу по тем странам, где бывал… Ещё один сегмент, который бурно развивается без удушающей «государственной поддержки», – казахстанские YouTube-каналы. Причём я не смотрю разный гламур и всякую попсу – лишь те, где вещают о социально-политических проблемах. Аудитория уже лет двадцать не слышала честного и откровенного разговора на эти темы с телеэкранов, поэтому запрос на него так велик.

REZONANS . KZ . «Нужна школьная медиация!» — По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в 2018 году в отношении детей было совершено 2125 преступлений. Наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 8,8 %! Для сравнения, в 2017 г. было 356 таких преступлений, в 2018 году – уже 739. Вместе с тем, среди детей зарегистрировано 3156 правонарушений. В чем причины агрессии у казахстанских подростков? Какими методами остановить волну насилия? На эти и другие вопросы отвечает практический психолог, кандидат психологических наук, специалист в области буллинга Алия БАЙЗДРАХМАНОВА.

365 INFO . KZ . «Упали тарифы на горячую и холодную воду» — В основном же тарифы на холодную воду и горячее водоснабжение снизились. За год холодная вода подешевела на 5,7%, горячая — на 5,1%, сообщает energyprom.kz. Самые высокие тарифы на горячую воду в Алматы — 394,2 тг за кубометр. Тем не менее это на 17,1% меньше, чем в мае прошлого года. На втором и третьем месте Костанай (359,2 тг, –5,4%) и Караганда (337,9 тг, –2%). Самые низкие тарифы на горячее водоснабжение — в Павлодаре (141,6 тг, –13,8%),

Нур-Султане (147,1 тг, –7,6%) и Талдыкоргане (186,8 тг, –20,4%). Годовой рост тарифов на горячее водоснабжение был зафиксирован только в Атырау (на 8,6% — до 241,1 тг за кубометр).

AZATTYQ . ORG . «Разрывающиеся снаряды в Арыси. Один погибший, десятки раненых» — 24 июня на хранилище близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, взорвались боеприпасы. Один человек погиб, десятки ранены. Аким Туркестанской области объявил чрезвычайную ситуацию, из города эвакуированы десятки тысяч человек.

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