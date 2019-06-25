Швейцария вернет Узбекистану более $133 млн с замороженных счетов Гульнары Каримовой

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что вернет Узбекистану более $133 млн (130 млн швейцарских франков) с замороженных счетов Гульнары Каримовой, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

По данным портала правительства Швейцарии, у прокуратуры есть доказательства о наличии схем незаконного получения крупной суммы денег у компаний, в частности, у иностранных, которые хотели войти и продолжить свою деятельность на рынке Узбекистана.

«В рамках этой схемы средства были отмыты за границей, прежде всего в Швейцарии. На основании проведенных расследований, 130 млн замороженных швейцарских франков (более $133 млн) будут возвращены Узбекистану», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках уголовного дела, возбужденного летом 2012 года Федеральной прокуратурой Швейцарии, на счетах Гульнары Каримовой были заморожены 800 млн швейцарских франков (около $784 млн). Более 650 млн швейцарских франков остаются замороженными, так как в настоящее время пять подозреваемых все еще находятся под следствием.

Напомним, 24 июня дочь Гульнары Каримовой Иман распространила заявление от матери, в котором говорится о возвращении Узбекистану около $1,2 млрд из личных активов, которые находятся на территории республики.