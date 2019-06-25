Алматы. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. У расследовательской журналистики в Узбекистане нет инструментов и государство не хочет их создавать, хотя Всемирный банк (ВБ) год назад выделил нам колоссальную сумму на создание открытой базы кадастра, сообщила основатель и главный редактор независимого онлайн-СМИ Hook.report из Узбекистана Дарина Солод.

«У расследовательской журналистики в Узбекистане нет инструментов и государство не очень хочет создавать эти инструменты. Всемирный банк год назад выделил нам колоссальную сумму почти в $1 млрд, боюсь соврать, на создание открытой базы кадастра. Через 1,5 недели будет год, как деньги выделены и работа над этим проектом уже должна идти, но никакой информации, никаких подвижек в этой части не происходит», — сказала Солод на ежегодном семинаре Центрально-Азиатской молодежной сети «Диалог. Данные. Цифровая безопасность» во вторник.

По ее словам, люди, которые занимаются этим и должны обеспечить прозрачность информации, не реагируют на запросы, отделываются фразами: «Да, да, молодцы, мы работаем и скоро все будет». Однако ничего не происходит.

Журналисты, тем не менее, хотят изменить привычное поведение чиновников.

«И мы понимаем, что это (открытые данные – КазТАГ) придется делать нам. И сейчас смещается градус от попыток делать журналистские расследования к попыткам делать инструменты для них», — объясняет редактор онлайн-СМИ.

«Когда я приезжаю в Казахстан, уровень технологий и развития той же журналистики, он, гораздо выше», — призналась журналистка.

В Узбекистане до 2016 года, по ее мнению, существовала только новостная журналистика. Причем, это были новости от первого лица: «Президент сказал, президент сделал, спасибо президенту».

Новостная аналитика, журналистские расследования и другие жанры не развивались до 2018 года. В прошлом году ситуация сдвинулась с мертвой точки.

«И сразу проблема – открытых данных в нашей стране почти нет», — говорит эксперт.

На портале о государственных закупках, по ее словам, нет информации о госзакупках госорганов: хокимиятов и других. Проверить с трудом добытую из открытых источников информацию негде, нет базы данных кадастра (данных о недвижимости).

«У нас нет закона, который бы обязывал чиновников декларировать свои доходы. У нас нет статистики, например, по разводам или по домашнему насилию, данных о родственниках чиновников», — пояснила Солод.