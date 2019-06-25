Девять групп разминирования работают в Арыси – минобороны

Астана. 25 июня. КазТАГ — Девять групп разминирования работают в Арыси, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«В настоящее время на месте происшествия работает девять групп разминирования, из числа военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт работы с взрывоопасными предметами. Данные группы выполняют целый комплекс мероприятий по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве отметили, что работы по очистке боеприпасов организованы в целях максимального освобождения от взрывоопасных предметов складов и иных мест хранения, расположенных вблизи населенных пунктов.

«В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий Арыси, прилегающих к территории арсенала, в целях обеспечения безопасности жителей при их возвращении домой. Кроме того, осуществляется разведка местности Арыси и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые отслеживают работу инженерных подразделений и оповещают оперативный штаб об обнаружении взрывоопасных предметов, благодаря которому была своевременно вскрыта угроза распространения степного пожара в направлении Шымкента. Подразделениями военной полиции организовано круглосуточное патрулирование, около 700 военнослужащих задействовано в оцеплении города», — проинформировали в минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что на месте происшествия развернут палаточный лагерь на 1,2 тыс. человек, для организации питания которых развернуты пункты хозяйственного довольствия, включая полевой механизированный хлебозавод.

«К сожалению, как ранее сообщалось, от полученных ран погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М., второго пропавшего военнослужащего нашли. Сейчас он находится в лечебном учреждении», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до двух (житель Арыси и военнослужащий). В министерстве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации, 34 человека госпитализированы, 12 – оказана медпомощь без госпитализации. Также в МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыси эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеется повреждение жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.