Алматы. 25 июня. КазТАГ – Спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части в Арыси, передает корреспондент агентства.

«По состоянию на 12.00 25 июня 2019 года взрывы на территории войсковой части не регистрируются», — сообщила пресс-служба КЧС МВД Казахстана во вторник.

Как уточнили спасатели, группировка сил и средств от МВД на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий составляет более 1263 человек личного состава и 187 единиц техники в том числе: 363 сотрудников и 49 единиц техники органов гражданской защиты; 358 сотрудников и 75 единиц техники полиции; 542 военнослужащих Национальной гвардии и 63 единицы техники.

«На территории города Арыс силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 45 пожаров (21 жилой дом, девять хозяйственных построек, 15 природных пожаров)», — уточнили в КЧС.

Отмечается, что силами департамента полиции Туркестанской области, Войсковой части №6506 Национальной гвардии осуществляется оцепление и патрулирование города Арыс (шесть блок-постов, 75 нарядов).

«Сотрудниками ДП области предотвращены два факта мародерства: 24 июня в городе Арыс были задержаны жители Жетисайского района в количестве трех человек, которые в 18.00 часов совершили кражу товаров народного потребления из магазина по улице Акимбекова и в 19.00», — добавили спасатели.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до двух (житель Арыси и военнослужащий). В министерстве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации, 34 человека госпитализированы, 12 – оказана медпомощь без госпитализации. Также в МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыси эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеется повреждение жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

Как сообщалось ранее, в зоне происшествия работают девять групп разминированя.