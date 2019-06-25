Алматы. 25 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане в градостроительной политике совершенно не учитываются климатические особенности регионов, считает начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет» Светлана Долгих.

«Что касается градостроительства, я не помню, чтобы к нам в «Казгидромет» кто-то приходил и спрашивал информацию, а как обстоит дело с климатом в том или ином городе сейчас, и что будет в будущем при реализации тех или иных планов», — сказала Долгих в ходе дискуссии по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата во вторник.

При этом она подчеркнула, что в разных регионах Казахстана подходы к градостроительству, исходя из климата, должны быть разными.

«Несколько лет назад я услышала, что привлекли иностранного эксперта (не помню фамилии), чтобы он помог нам преобразовать Алматы в «город для людей». И одна из его рекомендаций была обрезать кроны деревьев, из-за которых не видно фасады домов. Я помню, что эксперт этот был из одной из северных стран, где ловят каждый лучик света. Я надеюсь, что этой рекомендации не последуют, потому что это приведет к тому, что Алматы превратится в город с расплавленным асфальтом», — считает Долгих.

Также она обратила внимание, что в Алматы очень мало парковых зон, а в тех районах, что сейчас застраиваются – ниже пр. Райымбека, новых парков вообще не закладывается.

«Я не видела, чтобы их закладывали. Там вокруг домов высаживаются деревья силами самих жильцов и это будет проблема. А ведь сегодня можно просчитывать, сколько необходимо зеленых насаждений в городе», — подчеркнула начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет».

Вместе с этим она отметила и градостроительные ошибки, допущенные при строительстве столицы Казахстана.

«В Астане построили большие проспекты, а при сильных ветрах эти проспекты, не «спотыкаясь» о парковые зоны, превращаются в «трубу». И все мы не раз видели эти ролики, когда люди не могут перейти дорогу, потому что их просто сносит. А как раз парковые зоны могут снижать эти воздушные потоки», — предположила Долгих.