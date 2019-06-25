Ужесточение Нацбанком РК условий выдачи кредитов устранит системные проблемы на рынке потребительского кредитования

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ужесточение Национальным банком Казахстана условий выдачи кредитов устранит системные проблемы на рынке потребительского кредитования, считает эксперт международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Валерий Давыдов.

«Депутаты сената приняли в двух чтениях законопроект по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения. Это правильный и своевременный закон, так как он усилит контроль микрофинансовых организаций и устранит системные проблемы на рынке потребительского кредитования. Именно в тех отраслях, где происходит неконтролируемый рост как общего объема кредитов, так и токсичных кредитов», — прокомментировал Давыдов для КазТАГ сообщение о том, что Нацбанк РК планирует ужесточить условия выдачи кредитов.

Займы населению, отметил эксперт, наиболее динамично развивающийся сегмент кредитования в Казахстане.

«Рост за год составил 19%, непосредственно потребительские кредиты выросли на 15%. С другой стороны, нераспределенная чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) РК за 2018 год составила Т16,6 млрд, что на 69,1% больше, чем за 2017-й. Годом ранее наблюдался рост прибыли в 2,6 раза», — поделился статистикой собеседник агентства.

В соседней России, вспомнил спикер, министр экономического развития Максим Орешкин уже не первый раз призывает остановить рост «пузыря» в сфере потребительского кредитования.

«Он считает, что сначала нужно ограничить кредитование населения. Следующим шагом, по мнению Орешкина, должна стать помощь тем людям, которые «попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов», — процитировал Давыдов.

По словам председателя Нацбанка Ерболата Досаева, дополнил эксперт, сейчас в республике наиболее активный прирост потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе.

«К ним можно отнести онлайн-кредиторов, кредитные товарищества и ломбарды. И, хотя, по словам заместителя председателя Нацбанка РК Олега Смолякова, большая часть потребительских кредитов в Казахстане не несет существенных рисков, контроль за этим сектором очень нужен», — подытожил Давыдов.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк РК планирует ужесточить условия выдачи кредитов. В Нацбанке уточняли, что меры по усилению условий планируется внедрить с 1 января 2020 года.