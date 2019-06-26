Алматы. 26 июня. КазТАГ — Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля повысит топливные сборы на рейсы внутри России и в страны СНГ, в том числе в Казахстан, сообщает ТАСС.

«Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах», — говорится в среду в сообщении со ссылкой на компанию.

Так, для внутрироссийских рейсов, отправляющихся с 1 июля, топливный сбор увеличится с 2465 рублей до 2700 рублей. При этом на направлении между Москвой и Якутском сбор вырастет с 3965 рублей до 4200 рублей.

«На рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом и пунктами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии, отправляющихся с 1 июля, топливный сбор повышен с 1080 рублей до 1440 рублей», — следует из сообщения.

Отмечается, что ранее «Аэрофлот» назвал рост цен на топливо одной из основных причин убытка в I квартале 2019 года: по международным стандартам финансовой отчетности компания получила чистый убыток в 15,75 млрд рублей, что на 51,2% больше, чем годом ранее.