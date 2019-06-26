Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ — Более 2,5 тыс. предметов войскового образца обнаружено в Арыси группами разминирования, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Подразделения министерства обороны ликвидируют последствия взрыва на складе боеприпасов, а также проводят мероприятия по оказанию необходимой помощи пострадавшим. Работы по оказанию помощи в ликвидации последствий взрыва продолжаются. Силы и средства от Вооруженных сил РК составили более 1,8 тыс. человек личного состава и около 200 единиц вооружения и военной техники. Группами разминирования в настоящее время обнаружено более 2,5 тыс. предметов войскового образца, очищено восемь улиц протяженностью 16 км, 8 км железнодорожного полотна», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что организованы мобильные инженерно-саперные посты для того, чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов.

«Дополнительно переброшены инженерно-саперные подразделения, общая численность которых в настоящее время доведена до 550 и составила порядка 50 групп. Постоянно осуществляется разведка и мониторинг местности Арыси и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов. Органами военной полиции на территории военного городка, в местах проживания военнослужащих и в самом городе постоянно осуществляется круглосуточное патрулирование, организован пропускной режим и проводится контроль территории оперативной группой», — проинформировали в минобороны.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, совместными действиями военнослужащих Вооруженных сил и департамента чрезвычайных ситуации Туркестанской области локализованы очаги возгорания.

«Для проведения санитарно- противоэпидемиологического обеспечения личного состава Арыского гарнизона развернута передвижная лаборатория. Также в целях оказания практической медицинской помощи и решения вопросов эвакуации больных с Военного клинического госпиталя Алматы прибыла группа медицинских работников, в состав которой вошли нейрохирург, травматолог, реаниматолог, хирург, стоматолог, терапевт, а также санитарные инструктора», — резюмировали в МО.