Жителей в Арыс начнем ввозить в конце недели – Шукеев

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Жителей в Арыс начнем ввозить в конце недели, сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Жителей в Арыс начнем ввозить в конце недели. Точное время сообщим 28 июня. Потому что для полной безопасности населения мы должны полностью очистить город. Для ввоза жителей город Арысь поделен на 17 секторов. Ответственными за эти секторы закреплены 640 граждан из 16 районов нашей области (1 район – 40 человек). Когда жители вернутся в свои дома, ответственные лица будут производить фото- и видеосъемку нанесенного ущерба. Эти материалы помогут оценить стоимость ущерба», — сказал Шукеев на пресс-конференции в школе им. Жамбыла в с. Акжол Туркестанской области в среду.

По его словам, во время размещения жителей в своих домах непрерывно будут оказывать услуги служба скорой помощи, работники полиции, департамента по ЧС, соответствующих организаций.

«Арыс будет полностью восстановлен. Поводов для беспокойства нет. Государством арысцам будет оказана вся необходимая помощь. Вместе мы сможем преодолеть эти трудности», — добавил аким.

Отвечая на вопросы, волнующие народ, Шукеев сообщил, что ситуация в Арыси стабилизирована, опасность миновала.

В свою очередь первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев сообщил, что на сегодня гуманитарная помощь поступила из девяти областей Казахстана.

«Во всех областях открылись пункты приема помощи арысцам. Это благотворительная акция казахстанцев в поддержку жителей Арыси. В ближайшее время поможем с доставкой строительных материалов», — сказал он.

По данным акимата Туркестанской области, на данный момент ЧС в Арыси полностью под контролем, пожар полностью ликвидирован, проверены улицы и дома.

Также в акимате сообщили, что на счет созданного для помощи пострадавшим при акимате Туркестанской области корпоративного фонда социального развития «Туркестан» уже поступило свыше Т200 млн.