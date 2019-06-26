Алматы. 26 июня. КазТАГ — Досудебное расследование проводится по факту распространения жительницей Арыси ложной информации о взрыве мощной бомбы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Шымкента.

«На одном из эвакуационных пунктов Шымкента жительница Арыс, услышав, что «в Арыси якобы взорвется мощная бомба и дойдет до Шымкента», распространила это сообщение находившимся там гражданам, тем самым вызвав среди них панику. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации, то есть распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства) УК РК.

Ранее МИА «КазТАГ» сообщало, что казахстанские СМИ массово удаляют сообщения о 350 пропавших без вести жителях Арыса.

Отметим, что после того, как новость о 350 пропавших без вести жителях Арыса появилась на КазТАГ, те сайты, на которых она ранее была удалена, обратно вернули материал.

Позднее информацию о пропавших без вести 350 жителях Арыси опровергли в министерстве внутренних дел (МВД) РК.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло.