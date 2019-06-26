Санврачи принимают меры по нераспространению инфекционных заболеваний среди эвакуированных жителей Арыси

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ — Санитарные врачи принимают меры по нераспространению инфекционных заболеваний среди эвакуированных жителей Арыси, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Пациенты находятся под наблюдением врачей, они обеспечиваются необходимыми лекарственными и гигиеническими средствами, едой. Здоровье детей находится на особом контроле. Продукты питания, которые предоставляются в качестве благотворительной помощи, эпидемиологи проверяют на доброкачественность. Из-за повышенной температуры воздуха принимаются меры по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний у эвакуированного населения», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что санврачами Туркестанской области осуществляется полный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Арыси.

«Дополнительно отобраны пробы на анализ воды, продуктов питания (овощи, фрукты, мясо и др.) из временно открытых эвакопунктов по области в связи с чрезвычайной ситуацией в городе», — следует из информации.

Отмечается, что медицинские организации Туркестанской области и медики страны, выехавшие в регион, круглосуточно оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до двух (житель Арыса и военнослужащий). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло.