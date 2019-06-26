Кадровые изменения в службе госохраны и антикоррупционной службе произвел Токаев

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Кадровые изменения в службе государственной охраны и антикоррупционной службе произвел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Аюбаев Мухтар Акатович назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан – командующим силами особого назначения, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сообщили в Акорде в среду.

Аюбаев с 2014 года занимал пост заместителя начальника службы госохраны – начальника службы обороны объектов.

«Бектенов Олжас Абаевич назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы); Кабдула Шынгыс Кайыпулы назначен заместителем председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы); Шабдар Нурлан Аманкелдиулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы)», — добавили в Акорде.

Бектенов с июня 2018 года по июнь 2019 года занимал пост заместителя председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Кабдула с июля 2018 года был заместителем руководителя национального бюро по противодействию коррупции. Шабдар также занимал руководящие посты в антикоррупционном ведомстве.