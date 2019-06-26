«Арыс, мы вместе!». «Национальный совет общественного доверия: Токаев формирует прямой канал получения информации от общества». «Кабмин намерен отказаться от пафосных имиджевых проектов, излишних трат госорганов»

Сетевой Казахстан 26 июня 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Национальный совет общественного доверия: Токаев формирует прямой канал получения информации от общества» — Таким образом, уже к 12 июля должен быть сформирован состав Национального совета и определен регламент его работы. На днях в эфире телеканала «Хабар» в площадке общественно-политического дискуссионного ток-шоу «Большая неделя» прошло обсуждение президентской инициативы. Советник президента Ерлан КАРИН, принявший участие в программе, подчеркнул, что решение о создании Национального совета общественного доверия стало одним из первых решений К-Ж. Токаева в качестве избранного президента. «Тем самым президент обозначил, что развитие общенационального диалога для поддержания обратной связи является одной из важнейших линий его политики», — отметил Е. Карин. Советник президента также пояснил, что переговоры с вышеперечисленными структурами (политическими партиями, НПО, представителями гражданского сектора) ведутся для определения формата и состава Совета.

Советник президента Ерлан КАРИН

KAZPRAVDA . KZ . «Арыс, бiз бiргемiз!» — Трагедия в Арысе сплотила жителей Шымкента и Туркестанской области, которые практически сразу же стали оказывать помощь пострадавшим землякам. Вчера к акции «Арыс, бiз бiргемiз!» — «Арыс, мы вместе!» подключились жители всей страны.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Снаряды взрывались, думали, война: пострадавшие из Арыси рассказали истории спасения» — Первая тревожная ночь после трагедии в Арыси позади. Многим раненым и травмированным оказана помощь. Арысцы поделились со Sputnik Казахстан тревогами и надеждами перед возвращением домой. Областная клиническая больница в Шымкенте гудит как улей спустя сутки после взрывов в воинской части. Каждый пациент из Арыси тревожно спрашивает: как там?! В одночасье люди остались без крыши над головой, в полной растерянности и страхе перед будущим. Жительница Арыси Клара ГАППАРОВА попала в клинику с переломом ноги. Женщина признается, что спокойствия добавил и ночной визит главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА — Глазам не поверили, когда вошел президент! Пообщались с ним — он нас успокоил, заверил, что окажут помощь во всем. На душе полегчало немного.

KURSIV . KZ . «Как живут в эвакуационных пунктах жители Арыси» — Около 130 жителей Арыси прибыли и были в размещены в школе–интернате «Дарын» Казыгуртского района Туркестанской области только в течение вечера 24 июня и последующей ночи. Учебное заведение стало временным домом для эвакуированных из железнодорожного городка, пока в нем устраняют последствия ЧС.

AZATTYQ . ORG . «Город разорвавшихся снарядов. Арысь – сегодня» — Опустевшие улицы, обрушившиеся здания, усиленная охрана — в результате начавшихся 24 июня из-за пожара на складе боеприпасов взрывов в Арыси царят разрушения. Все увиденное репортером Азаттыка — в специальном репортаже.

«Спецзоны в аэропортах и окружение Назарбаева. О «VIP-персонах», «прихоти» и «госнеобходимости»» — Правительство предлагает разрешить обслуживание чиновников из окружения экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА в специальных зонах казахстанских аэропортов. Инициаторы говорят, что это необходимость, продиктованная созданием новой государственной структуры после сложения Назарбаевым президентских полномочий – канцелярии первого президента. Некоторые причисляют новую идею к череде других, усиливающих и расширяющих статус и полномочия экс-президента.

TIME . KZ . «Работа начинается с зачистки» — Кабмин намерен отказаться от пафосных имиджевых проектов, ненужных подведомственных организаций и излишних трат госорганов. Таким образом, правительство приступает к исполнению плана по реализации предвыборной программы президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА “Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс”.

«Закопались в мусоре» — Казахстан находится на втором месте по объему загрязнения окружающей среды оргвеществами среди стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии. Пока парламентарии требуют от правительства принять новую программу комплексного управления отходами, мы вместе с нашими читателями озадачились другим вопросом: можно ли не платить за вывоз мусора, если вы сами сдаете его на переработку или отвозите на полигоны?

«“КазАгро” — фермерам: Не брали кредиты — обращайтесь в органы» — Реакция государственного агрохолдинга на нашу публикацию “Сокровища “КазАгро” последовала моментально. Председатель правления НУХ “КазАгро” Ербол КАРАШУКЕЕВ решил лично прокомментировать статью и высказать точку зрения о проблеме возврата больших кредитов, которые выдавались в прежние годы на развитие агропромышленного комплекса.

Аким Алматы Бауржан БАЙБЕК

FORBES . KZ . «Байбек: Богатые алматинцы будут ездить на автобусах» — Аким южной столицы Бауржан БАЙБЕК рассказал о выкупе автовокзалов «Сайран» и «Саяхат», строительстве большого выставочного комплекса и запуске новых электрических автобусов. Как отметил градоначальник, сегодня уже создано 122 км выделенных полос для автобусов на 22 улицах города. По его словам, даже в часы пик общественный транспорт ездит в три раза быстрее, нежели частный автотранспорт — Мы хотим сделать комфортный и богатый город международного уровня, в котором и люди со средним достатком будут ездить на дорогих автомобилях, и люди с высоким достатком будут ездить на красивых автобусах. Это наша цель! — закончил свою речь Бауржан Байбек.

CAMONITOR . KZ . «Шымкентский блицкриг» — Недавно аким Шымкента Габидулла АБДРАХИМОВ сравнил уровень развития вверенного ему города с Нур-Султаном и Алматы. По его словам, третий в стране мегаполис «превращается в умный, комфортный и безопасный город с креативной молодежью и амбициозными инициативами… Город с тысячелетней историей становится центром притяжения инвестиций, высокой науки и промышленности». И ведь аким ничуть не лукавит. Шымкент на самом деле движется вперед семимильными шагами. Получивший не так давно статус «миллионника», город расцвел и вышел на принципиально новую траекторию развития.

CARAVAN . KZ . «Дело Маркса живет и процветает: в Алматы есть клуб, изучающий идеи коммунистического движения» — И в наше время есть люди, мечтающие “оказаться на острие научной мысли и дополнить теорию Маркса”. Дискуссионный клуб, изучающий труды немецкого философа, которые во многом определили идеологию международного социалистического и коммунистического движения, действует несколько лет в южной столице Казахстана.

Эндрю ВАХТЕЛЬ, ректор Университета Нархоз

INFORMBURO . KZ . Эндрю ВАХТЕЛЬ, ректор Университета Нархоз – «Политика Казахстана в сфере высшего образования – стратегия национального самоубийства?» — Министерство образования и науки должно дать реальную оценку того, каковы затраты на хорошее образование в Казахстане, и изменить количество грантов таким образом, чтобы университеты получали достаточное финансирование (одновременно честно оценивая работу университетов по международным стандартам с тем, чтобы удостовериться, что средства действительно расходуются эффективно). Правда, это, возможно, потребует сокращения количества грантов по меньшей мере на 50%, но для Казахстана, без всяких сомнений, будет намного лучше, если около 20 тысяч студентов получат хорошее образование, чем 54 тысячи – плохое.

«Абаев: В Казахстане критической ситуации со свободой слова нет» — Министр информации и общественного развития считает различные рейтинги свободы слова в Казахстане субъективным мнением авторов исследования — Я уже не раз говорил, что это достаточно субъективное мнение. Я внимательно изучал страны, которые опережают нас в рейтинге свободы слова. Многие из них – это страны, где есть серьёзные преследования журналистов, более серьёзные ущемления прав журналистов. В Казахстане критической, наверное, ситуации со свободой слова нет.

REZONANS . KZ . «Почему кадры для другой страны готовятся на деньги казахстанского налогоплательщика?» — Я в шоке! Бюджет назарбаевских школ (НИШ) почти равен бюджету, который тратится на оборону в Казахстане», — написал на своей страничке в Facebook блогер Галым БАЙТУК. Главное отличие ее (НИШ) от обычных среднеобразовательных школ, гимназий и лицеев в том, что преподавание ведется на английском языке, Именно поэтому среди казахстанских учителей есть учителя-иностранцы. За последние 3 года только в США было набрано 80 преподавателей для НИШ. По грубым прикидкам, минимальные затраты на них составили 6-7 млн долл. в год. В настоящее время в США и Великобритании рекрутинговые агентства продолжают искать преподавателей, готовых работать в этих школах.

365 INFO . KZ . «На что тратится казахстанский бюджет?» — За четыре месяца расходы госбюджета выросли почти на 17%. В деньгах это около 4 трлн тенге. На социальную помощь и соцобеспечение потрачена треть этой суммы.

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