Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Казахстанка Елена Рыбакина одержала победу в первом круге «Уимблдона» в Лондоне, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Лондоне стартовал квалификационный раунд международного теннисного турнира Wimbledon. Казахстанка Елена Рыбакина вышла в следующий раунд квалификации турнира», — говорится в сообщении в среду.

Как уточнили в НОК, в первом матче Рыбакина встречалась с представительницей Австралии Эллен Перез. Матч длился 1 час 8 минут и закончился со счетом 6:1, 6:4 в пользу казахстанки. В следующем матче Рыбакина выйдет на корт против Ришель Хогенкап из Нидерландов.

Уимблдонский турнир – это международный теннисный турнир, который входит в число четырех турниров Большого шлема. Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок с 1-15 июля, выявляя победителей в пяти разрядах у взрослых, четырех – у старших юниоров и четырех – у инвалидов-колясочников.