Подумайте, а не избавиться ли вам от долларов?

Почему колебания курса тенге так волнуют население? Что кроется за волатильностью? На эти и другие вопросы интернет-газеты ЗОНАКЗ ответил руководитель аналитического отдела FXPrimus, экономист Арман Бейсембаев

– Арман, не слишком ли сильно раскачали в Казахстане валютную качель? То доллар взмывал вверх, то теперь тенге. Народ обнадежен, ему кажется, что вот, наконец, национальная валюта возвращает свое достоинство. Какой запас прочности есть у нашей валюты?

Арман Бейсембаев

– Традиционно режим свободноплавающего курса и не предполагает его стабильности на каких-то уровнях, или, во всяком случае, на сколько-нибудь длительный срок. По крайней мере, когда было объявлено об отказе от фиксированного курса в 2015 году, логично было ожидать, что той предсказуемости курса (с резкими девальвационными скачками на новые уровни), к которой мы привыкли за последние десятилетия, больше не будет. Колебания курса нацвалюты теперь являются неотъемлемой его характеристикой и к этому нам придется привыкать. Собственно, сам термин «девальвация» больше неприменим в этом режиме, как и его одномоментное падение на 15-20% более невозможно.

В идеале, конечно, свободноплавающий курс в большей степени абсорбирует возникающие шоки и не позволяет накапливаться дисбалансам в экономике. В норме, курс валют должен приходить на те уровни, где обеспечивается наилучший баланс в экономике. Довольно ярким примером является падение нефти в 2014-2015 годах, сопровождавшееся с этим обесценение рубля, в то время как курс тенге был жестко зафиксирован: сработал эффект наглухо запечатанного парового котла, в котором росло давление – кончилось все взрывом, парализовавшим экономику.

Другой вопрос в волатильности курса тенге, которая действительно крайне высока. Но это проблема отсутствия финансового рынка, как такового, в широком его понимании. Отсутствие предсказуемой, адекватной и прозрачной политики регулятора делает курс крайне уязвимым перед паническими слухами и атаками, на торгах валютой практически отсутствуют частные инвесторы, средние и малые компании, сами объемы торгов мизерные, что делает его либо полностью контролируемым, либо зависимым от узкого круга институтов, которые управляют им в собственных интересах. Чтобы было понимание: когда на рынке представлено огромное количество участников с широким спектром интересов, и которые конкурируют друг с другом, манипулировать активом становится крайне сложно и дорого, а его волатильность существенно падает. Например, валюты всех развитых стран имеют ежедневные обороты торгов в миллиарды долларов, а однодневные изменения курса в 2-3% уже считаются экстремально волатильными.

Если состояние той или иной валюты развитой страны более-менее отражает состояние ее экономики, ожидания участников рынка и динамику курса можно с некоторой точностью предсказать и объяснить, то по отношению к курсу тенге такой подход, скорее всего, сработает плохо. Иной раз некоторые колебания вообще не поддаются какому-то логическому объяснению, а уровни, на которых курс находится, не отражает ни состояние экономики, ни ожидания участников, ни макропоказатели.

– Некоторые эксперты утверждают, что покупать доллары неразумно, если все траты у человека в тенге. Не кажется ли вам, что это, скорее всего, национальный эгоизм, но не позиция профессионалов?

– Тут надо смотреть на горизонт планирования и объем накоплений. Понятно, что если ваш горизонт планирования – 1-2 месяца, а все ваши накопления – это и есть вся ваша зарплата, которую вы и так потратите в течение этого срока, то и нет смысла каждый раз бежать в обменник, чтобы купить на нее доллары. Итоговый эффект при любом раскладе будет отрицательным, так как на обменных операциях потери будут больше, чем выигрыш от возможного обесценения курса.

Горизонт планирования любых сбережений должен начинаться от 1 года, но даже при этом полностью отказываться от тенговых активов не следует, так как потенциальная доходность там все же немаленькая.

– Когда и при каких условиях казахстанцам уже не будет необходимости следить за курсом тенге?

– Вопрос многоаспектный и однозначно ответить на него сложно. С одной стороны, учитывая, что мы продаем сырье за доллары и импортируем все остальное, в стране практически нет сфер и секторов, не зависящих полностью от курса.

Обесценение курса приводит к росту цен – это урок, крепко выученный обществом. Отсюда и живой интерес к этой теме. К тому же, любое объяснение роста цен ростом курса доллара или падением цен на нефть – это та риторика, в котором общество живет практически всю историю независимого Казахстана. Поэтому изменения курса тенге еще долго будут находить живой отклик у людей.

С другой стороны, переход на режим свободноплавающего обменного курса, когда мы каждый день имеем новый курс валют, со временем вызовет усталость от этого информационного шума, что естественным образом приведет к падению интереса к этой теме. Собственно, интерес к курсу тенге, за исключением редких эксцессов, уже неуклонно падает не первый год.

А вот чтобы эта тема окончательно перекочевала из общественно-резонансных в рубрику обычных биржевых сводок, нужно активно развивать финансовый рынок, вовлекая широкие слои населения в инвестиционный процесс, повышая его финансовую грамотность, что в итоге приведет и к падению волатильности курса, и к его большей стабильности.

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