Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Число погибших в результате взрывов в Арысе достигло трех, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло», — сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он добавил, что по состоянию на 6.00 26 июня группировка сил и средств от МВД на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий составляет 1251 человек личного состава и 188 единиц техники в том числе: 346 сотрудников и 48 единиц техники органов гражданской защиты; 358 сотрудников и 75 единиц техники полиции; 547 военнослужащих Национальной гвардии и 65 единиц техники.

«На территории города Арыс силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара (одно здание кафе, 24 жилых домов, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров)», — сказано в сообщении.

Сотрудниками департамента полиции (ДП) Туркестанской области, Нацгвардии осуществляется оцепление и патрулирование города. Также по периметру города выставлены посты.

«Сотрудниками департамента полиции области предотвращены три факта мародерства», — добавил Нурахметов.

По его словам, в результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки, с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется три очага тления.

«Саперными​ подразделениями министерства обороны в количестве 14 групп, общей численностью 145 человек, проводятся работы по очистке неразорвавшихся боеприпасов территории города Арыс, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части. Обнаружено 24 единицы боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой», — говорится в сообщении.

Всего из Арыса эвакуировано более 3500 человек.

«В эвакуационных пунктах города Шымкент и районов Туркестанской области размещено более 1700 человек. На круглосуточную горячую линию всего поступило 13 490​ звонков со всей республики», — проинформировал Нурахметов.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до двух (житель Арыса и военнослужащий). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

Как сообщалось ранее, в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.