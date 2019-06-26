МОК утвердил лишение AIBA статуса признания

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ — Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил лишение Международной ассоциации бокса (AIBA) статуса признания, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Лозанне подходит к концу 134-я сессия МОК. В рамках события организация утвердила лишение Международной ассоциации бокса статуса признания. Данное решение члены МОК приняли единогласно после продолжительной и активной дискуссии. В частности, основные вопросы были направлены целевой группе, которая призвана обеспечить проведение квалификационных соревнований и турнира по боксу на Олимпийских играх-2020», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, целевую группу возглавляет глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

«В нее входят член МОК Уильям Фредерик Блик (Уганда), член ИК МОК Вилли Кальтшмитт Лухан (Гватемала), член комиссии спортсменов МОК Махмуд Меданси (Египет), президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер (Румыния)», — проинформировали в НОК РК.

Отмечается, что группа уже представила свой проект соревновательной программы турнира по боксу: на ОИ-2020 он пройдет в 13 весовых категориях (восемь мужских и пять женских), а квалификация начнется в январе следующего года.

«Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио. Отмечается, что члены МОК поставили под сомнение долгосрочное «светлое будущее» AIBA», — резюмируется в сообщении.

Напомним, Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа – это самая ранняя летняя Олимпиада с 1996 года, когда в американской Атланте состязания проходили с 19 июля по 4 августа. На ОИ-2020 будут представлены рекордные 33 вида спорта, церемония открытия состоится 24 июля, за 2 дня до нее начнутся футбольный и софтбольный турниры.