Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана из-за жары, грозы и ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 27 июня в Туркестанской области на большей части сохраняется сильная жара +42. В Туркестане днем 27 июня сохраняется сильная жара +40+42», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также сообщается, что утром и днем 27 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

«27 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Днем местами град. В Костанае утром и днем 27 июня ожидается гроза», — следует из информации.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.