Всего четыре проекта на Т500 млн одобрено в рамках ДКБ-2020 в СКО

Петропавловск. 26 июня. КазТАГ — Всего четыре проекта на Т500 млн одобрено в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» (ДКБ-2020) в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Пример невысокой предпринимательской активности – программа ДКБ-2020. В рамках программы «Экономика простых вещей» государство Т600 млрд выделило. У нас всего четыре проекта одобрено на Т500 млн», — сообщил аким СКО Кумар Аксакалов в среду.

Он отметил, что с учетом внесенных в программу изменений «хотелось бы видеть активность наших предпринимателей».

«Мы же всегда мечтали о низких процентах (по кредитам – КазТАГ), теперь они есть. Ставка кредитования снизилась с 8 до 6% – самая низкая, ниже не может быть. Увеличили до 108 количество направлений бизнеса, на развитие которых можно брать кредиты по программе. Изменили залоговые требования в пользу предпринимателей: если раньше 70% залога вносил бизнесмен и 30% – государство, то теперь это соотношение 50/50. Кроме того, стали давать деньги на пополнение оборотных средств, о чем тоже раньше много говорилось. И южные регионы очень активно занимаются», — перечислил глава региона.

Он подчеркнул, что развитие бизнеса оставляет желать лучшего, предпринимательская активность должна быть намного выше.

«Недавно столкнулся с тем, что, оказывается, у нас в выходные дни станции техобслуживания автомобилей не работают, в вечернее время даже по ул. Конституции Казахстана точки питания многие закрыты. Хотя по отчетам вроде все неплохо: поступления в бюджет растут, количество предпринимателей растет. Но хотелось бы, чтобы бизнес развивался разносторонне. Пока у нас 40% – это торговля и всего 4% – производство», — сообщил аким.

По его словам, доля МСБ в валовом региональном продукте СКО составляет 27,3%.

«Показатель вроде бы неплохой, но мы знаем, что потенциальные возможности огромны», — заключил Аксакалов.