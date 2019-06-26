Пожар в Арыси полностью локализован – минобороны

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Пожар в Арыси полностью локализован, сообщил заместитель министра обороны РК Бахыт Курманбаев.

«Пожар в городе полностью локализован. Все основные улицы и площадки проверены и очищены. Наши саперы обнаружили около 500 фрагментов снарядов. Сейчас проводятся мероприятия по обеспечению безопасности жителей. Будем проверять дворы домов. Въезд в город запрещен. Прошу с понимание отнестись к этому. Главное для нас – безопасность жителей Арыси», — цитирует пресс-служба акимата Туркестанской области Курманбаева с пресс-конференции в среду.

Как подчеркнул председатель комитета по делам ЧС Владимир Беккер, поводов для беспокойства нет, ситуация находится под контролем.

«В социальных сетях размещают информацию о пропавших без вести людях. Это ложные данные. Да, в начале люди не могли связаться с родными, родители теряли детей, но сейчас все найдены. Также встречается информация о возможных взрывах и спуске воды из водохранилищ. Водохранилища работают в обычном режиме, плана спускать из них воду нет. Прошу руководствоваться официальной информацией», — сказал Беккер.

По словам председателя комитета охраны общественного здоровья – главного государственного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина, радиации в Арыси нет.

«Специалисты проведут в городе дезинфекцию. Будут очищены общественные места, мусорные контейнеры, объекты. Строго будем контролировать работу канализации. На местах работают специалисты. Эпидемиологический фон в Арыси безопасный», — сказал Бекшин.

Ветеринары также сообщили, что в Арыси работают четыре магазина, погибший скот зарегистрируют, будет предусмотрена выплата компенсаций в рамках закона.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев доложил об усилении работы в эвакопунктах по оказанию помощи пострадавшим. Он выразил благодарность жителям региона и всей страны, которые оказали помощь, и подчеркнул, что все объекты в Арыси будут приведены в порядок.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до двух (житель Арыса и военнослужащий). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло.