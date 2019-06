Кем и зачем подогреваются сейчас антирусские настроения в Грузии?!

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал инцидент в Тбилиси как русофобскую провокацию

Информационное агентство Bloomberg опубликовало статью Генри Мейера и Хелены Бедуэлл под названием «Russia Accuses US of Stoking Anti-Kremlin Campaign in Georgia» — «Россия обвиняет США в разжигании анти-кремлевской кампании в Грузии».

В предисловии к ней говорится так: «Лавров рассматривает сложившуюся в Грузии ситуацию как результат геополитической инженерии Запада. Путин приостановил полеты в Грузию после того, как там состоялись массовые демонстрации протеста».

Далее в самой статье излагается следующее: «Россия обвинила США в раздувании массовых антиправительственных акций протеста в соседней Грузии, которые были спровоцированы недовольством общественных сил сохраняющимся в этой постсоветской стране влиянием Москвы.

Напряженность достигла своего пика после того, как, по меньшей мере, 240 человек пострадали в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в грузинской столице Тбилиси на прошлой неделе. Протестующие пришли в ярость при виде фотографии российского законодателя Сергея Гаврилова, расположившегося в кресле спикера в парламенте Грузии в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Отношения между двумя странами остаются напряженными с тех пор, как Грузия и Россия в 2008 году вступили в войну из-за сепаратистских регионов, Абхазии и Южной Осетии, которые впоследствии были признаны Кремлем как независимые государства. В соответствии с международным правом, эти две автономные республики считаются частью Грузии. Многие из протестующих обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она проявляет чрезмерную готовность пойти навстречу России, которая, по их словам, окупирует 20 процентов территории страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник возложил вину за беспорядки на то, что он назвал «геополитической инженерией наших западных коллег». США и их союзники «готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», сказал Лавров в ходе своего выступления с речью в Москве».

Официальная Москва, реагируя на произошедшие в Тбилиси события антироссийского характера, не ограничилась одними лишь словесными обвинениями в адрес Запада. Принимаются меры и в отношении самой Грузии. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществление воздушных перевозок граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам настоятельно рекомендовано не продавать путевки туда. Это решение было принято после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси, идя на поводу у радикальных настроений в обществе, назвала Россию «врагом и окуппантом» (‘enemy and occupier’) и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественнном расколе страны.

Издание National Post, опубликовавший материал под названием «Georgian president calls Russia ‘enemy and occupier,’ accuses Kremlin ‘fifth column’ of stirring unrest» — «Президент Грузии называет Россию «врагом и оккупантом», обвиняет кремлевскую «пятую колонну» в разжигании беспорядков», сообщает в этой связи следующее: «Саломе Зурабишвили сделала жесткое заявление после сцен насилия в столице Грузии.

«Россия — наш враг и оккупант. Пятая колонна, которой она управляет, может представлять большую опасность, чем открытая агрессия. Раскол в стране и обществе и внутренняя конфронтация на руку только России, и сейчас это является самым мощным оружием», — такую запись Зурабишвили выложила на своей странице в Facebook’е после беспорядков».

Официальная Москва, разумеется, не пришла в восторг от такой вызывающей откровенности из уст главы соседнего небольшого государства. Поэтому вряд ли теперь можно надеяться на скорое оздоровление российско-грузинских отношений. Впрочем, позже Саломе Зурабишвили попыталась несколько, так сказать, подправить ситуацию. В интервью телеканалу Euronews она заявила, что российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политикам «следует решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий». Но остается непонятным то, с каким сердцем туристы из России, страны, которую госпожа Саломе Зурабишвили назвала «нашим врагом и оккупантом», после всего этого могли бы ездить в Грузию.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал инцидент в Тбилиси как русофобскую провокацию. «Конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — сказал он.

