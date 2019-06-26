Профессиональные праздники журналистов и связистов решили отмечать раздельно в РК

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Астана. 26 июля. КазТАГ – Профессиональные праздники журналистов и связистов решили отмечать раздельно в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан» следующие изменение и дополнение: в перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением: дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. День работников связи и информатизации – 17 мая»; пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. День работников средств массовой информации – 28 июня», — говорится в постановлении правительства в среду.

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