Профессиональные праздники журналистов и связистов решили отмечать раздельно в РК

Астана. 26 июля. КазТАГ – Профессиональные праздники журналистов и связистов решили отмечать раздельно в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан» следующие изменение и дополнение: в перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением: дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. День работников связи и информатизации – 17 мая»; пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. День работников средств массовой информации – 28 июня», — говорится в постановлении правительства в среду.