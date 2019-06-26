Непрофессионализм и беспорядок в системе демонстрирует не только Арыс 26.06.2019 14:35 Лилия ИГЛИКОВА Политика 93 0 Айдар Алибаев о господдержке нуждающихся и о роли элиты – в общественных советах и в жизни Похожие материалы: «Арыс, мы вместе!». «Национальный совет общественного доверия: Токаев формирует прямой канал получения информации от общества». «Кабмин намерен отказаться от пафосных имиджевых проектов, излишних трат госорганов» Стоящие перед миром и Казахстаном стратегические вызовы назвал Назарбаев Амиржан Косанов: «Транзит власти только начался» Казахстан будет экспортировать только 20% производимого бензина «Во-первых, Токаев сам по себе человек, не склонный, скажем так, к резким движениям. Второе – его команда только формируется. Он не захотел создавать себе новых врагов». «Депутаты мажилиса возмутились уровнем зарплат топ-менеджмента некоторых госкомпаний»