В Осаке подготовительная работа идет полным ходом. Очередной саммит G20 под председательством Японии начнется в пятницу и пройдет в виде двухдневных дискуссий между мировыми лидерами

Издание Le Petit Journal опубликовало статью Жюльена Лоока под названием «G20 : Osaka se prépare à accueillir les dirigeants de la planète» — «G20: Осака готовится принимать лидеров планеты».

В предисловии к ней говорится так: «В Осаке подготовительная работа идет полным ходом. Очередной саммит G20 под председательством Японии начнется в пятницу и пройдет в виде двухдневных дискуссий между мировыми лидерами. Перед началом саммита тема безопасности у всех на устах в Японии».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В понедельник местная полиция провела осмотр подступов к замку Осака и окружающих его рвов на предмет выявления подозрительных объектов. В этом профилактическом мероприятии, проводившемся за несколько дней до открытия саммита G20, приняли участие тридцать полицейских агентов.

Они прочесали парковую зону вокруг замка, которую готовят как место проведения мероприятий, связанных с саммитом G20. Они также проверяли заполнившую рвы воду, а также камни стен и мосты на предмет наличия взрывчатых веществ или подозрительных объектов.

Туристическая жизнь также окажется серьезно нарушенной, так как главная башня замка и сад Нишиномару будут закрыты для посетителей. Эти места очень популярны среди туристов, приезжающих в город Кансай.

Проведение саммита G20 также окажет воздействие на ситуацию, связанную с использованием проходящих поблизости дорог. Резко ужесточатся условия по контролированию движения.

Передвижения беспилотных летательных аппаратов также будут тщательно отслеживаться. Несколько участков в городе были включены в список зон, где запрещены полеты дронов.

Есть еще и другие изменения, которые также стоит отметить. В контексте режима повышенной безопасности нельзя будет использовать мусорные баки на железнодорожных станциях префектуры Осака, принадлежащие компании West Japan Railways Co.

В целях максимального предотвращения террористической угрозы шкафчики на этих станциях также будут (временно) выведены из эксплуатации.

Напомним, что на саммит G20, который состоится 28-29 июня, прибудут президент США Дональд Трамп, президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

После Токийского этапа президент Франции Эммануэль Макрон также будет присутствовать на этом международном мероприятии».

Издание ECNS опубликовало материал Ли Яна под названием «Trump hopes to meet Putin at G20 summit» — «Трамп надеется на встречу с Путиным на саммите G20».

В нем говорится так: «Президент США Дональд Трамп ожидает встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в японском городе Осаке. Об этом в воскресенье в Иерусалиме сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Несколько ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, заявил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита, хотя Кремль неоднократно заявлял, что никаких предложений касательно предполагаемой встречи от США не поступало».

Ожидается, что они обсудят темы, связанные с Ираном, Венесуэлой и Украиной, а также вопросы, касающиеся контроля над вооружениями и двусторонних отношений. Также предполагается, что в ходе встречи Трамп затронет тему российского «вмешательства» в американские выборы.

Наряду с этим, у американского президента намечены встречи с другими мировыми лидерами, среди которых премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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