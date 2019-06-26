Слежка за журналистами с помощью «жучков» приобретает тотальный характер – ООН

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Слежка за журналистами с помощью «жучков» приобретает тотальный характер, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«С каждым годом на рынке появляется все больше и больше таких «шпионских средств» – от видеокамер наблюдения и дронов, оснащенных микрофонами и камерами ночного видения, до простых чипов и программ в электронных часах, мобильных телефонах и автомобилях. Нередко спецслужбы разных стран, и не только они, используют такие устройства для слежки за журналистами, политиками, экспертами ООН и правозащитниками. Такая слежка в век цифровых технологий приобретает тотальный характер», — сказал специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе.

Он подчеркнул, что сегодня повальная слежка со стороны государств, частных компаний и отдельных лиц становится обыденным явлением и приводит к серьезным нарушениям основных свобод, в том числе права на неприкосновенность частной жизни.

«Технологии слежки могут привести к нарушениям прав человека: от права на неприкосновенность частной жизни и свободы выражения мнений до прав на свободу ассоциации и собраний, и религиозных убеждений. И вместе с тем, на сегодняшний день ни на глобальном, ни на национальном уровне нет надлежащего контроля за их оборотом», — сказал спецдокладчик ООН.

Эксперт представил совету ООН по правам человека новый доклад на эту тему, в котором предложил запретить свободную продажу разного рода «жучков» и других подслушивающих, подглядывающих и отслеживающих передвижение устройств.

Спецдокладчик настоятельно призвал все государства принять нормативные акты, гарантирующие защиту своих граждан от незаконного вторжения в их частную жизнь. В частности, он призвал разработать механизмы контроля за оборотом «технологий наблюдения», укрепить их экспортный контроль и пресекать свободное обращение на рынке.

«Статья 12 Всеобщей декларации прав человека и статья 17 Пакта по гражданским и политическим правам гласят, что «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств», — напомнили в ООН.