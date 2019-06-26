Внести изменения в законодательство в части усиления общественного контроля по налоговым правонарушениям планирует минфин РК

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Внести изменения в законодательство в части усиления общественного контроля по налоговым правонарушениям планирует министерство финансов РК.

«Министерство планирует внести изменения в законодательство в части усиления общественного контроля по налоговым правонарушениям, наделения нотариусов функцией по контролю уплаты налогов при оформлении сделок с недвижимостью, а также ужесточения ответственности за правонарушения налогового законодательства», — сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов на отчетной встрече с населением в среду.

Он также сообщил о завершении пилота по маркировке табачной продукции, а также расширении маркировки на алкогольную продукцию, обувь и лекарственные средства.

«Маркировке будут подлежать только те товары, у которых вероятнее всего риски теневого оборота и причинения вреда здоровью населения. Также важной задачей является внедрение электронного кошелька налогоплательщика для упрощения механизма оплаты налогов», — пояснил Смаилов.