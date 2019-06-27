Антитеррористические учения ШОС состоялись в Карагандинской области

Новости 95 0

Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ – Антитеррористические учения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялись в Карагандинской области, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«27 июня на полигоне «Спасск» в Карагандинской области проведена завершающая фаза совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС «Сары-Арка – Антитеррор – 2019». В мероприятии были задействованы силы и средства компетентных органов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что на учение приглашены представители компетентных органов государств-членов ШОС и государств-наблюдателей в ШОС, а также АТЦ СНГ и ОДКБ.

«Отработаны совместные мероприятия по противодействию международной террористической организации, представляющей угрозу безопасности государств-членов ШОС. Учебные задачи выполнены на высоком качественном уровне и в полном объеме. Обеспечены слаженные действия органов управления при руководстве антитеррористическими формированиями», — заявили в КНБ.

По данным казахстанских спецслужб, применены новые формы и методы проведения совместных антитеррористических мероприятий.

Браки и разводы. 2019 год. Браки и разводы. 2019 год.
1105

«Совершенствованы практические навыки специальных подразделений государств-членов ШОС при проведении силовой фазы антитеррористической операции. Отработано взаимодействие по минимизации и ликвидации последствий актов терроризма. Полученный опыт способствовал значительному углублению сотрудничества при решении конкретных оперативных задач в условиях современных вызовов и угроз безопасности на пространстве ШОС», — сказано в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Бишкекская декларация подписана по итогам саммита лидеров стран ШОС
  2. Ряд проектов планируют рассмотреть на заседании комитета секретарей совбезов ОДКБ
  3. Открытие международного миротворческого учения «Степной орел-2019» состоялось в Алматинской области
  4. Часть земель лесного фонда изъяли в Карагандинской области под строительство развязок
  5. Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» стартовал в Карагандинской области

Новости партнеров

Загрузка...