Антитеррористические учения ШОС состоялись в Карагандинской области

Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ – Антитеррористические учения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялись в Карагандинской области, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«27 июня на полигоне «Спасск» в Карагандинской области проведена завершающая фаза совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС «Сары-Арка – Антитеррор – 2019». В мероприятии были задействованы силы и средства компетентных органов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что на учение приглашены представители компетентных органов государств-членов ШОС и государств-наблюдателей в ШОС, а также АТЦ СНГ и ОДКБ.

«Отработаны совместные мероприятия по противодействию международной террористической организации, представляющей угрозу безопасности государств-членов ШОС. Учебные задачи выполнены на высоком качественном уровне и в полном объеме. Обеспечены слаженные действия органов управления при руководстве антитеррористическими формированиями», — заявили в КНБ.

По данным казахстанских спецслужб, применены новые формы и методы проведения совместных антитеррористических мероприятий.

«Совершенствованы практические навыки специальных подразделений государств-членов ШОС при проведении силовой фазы антитеррористической операции. Отработано взаимодействие по минимизации и ликвидации последствий актов терроризма. Полученный опыт способствовал значительному углублению сотрудничества при решении конкретных оперативных задач в условиях современных вызовов и угроз безопасности на пространстве ШОС», — сказано в сообщении.