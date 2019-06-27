Алматы. 27 июня. КазТАГ – Почти на 5% вырос совокупный объем активов страховщиков в Казахстане к 1 июня 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«По состоянию на 1 июня 2019 года страховой сектор представлен 27 страховыми (перестраховочными) организациями. Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 июня 2019 года составил Т1099,1 млрд (рост с начала года на 4,8%)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По данным Нацбанка, обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились с начала года на 3,4% до Т600 млрд.

«Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, с начала года вырос на 6,8% до Т554,6 млрд», — уточнил финансовый регулятор.

Отмечается, что собственный капитал составил Т499,1 млрд, увеличившись с начала года на 6,6%.

«Страховые премии по состоянию на 1 июня 2019 года увеличились на 23,7% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года до Т208,7 млрд, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, составил Т190,6 млрд. По итогам мая 2019 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» увеличились на 89,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до Т54,9 млрд. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 26,3% против 17,2% на 1 июня 2018 года», — отметили в Нацбанке.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, по информации регулятора, составил Т36,5 млрд, или 17,5% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Казахстана, как сообщается, передано 91,4% от страховых премий, переданных на перестрахование.

«Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2019 года, составил Т54,4 млрд, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года», — сказано в сообщении.