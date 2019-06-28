Война миров. Москва «штрафует» Тбилиси за русофобию

Грузия просто идеальный мальчик для битья, который себя еще и плохо ведет

Даже ельцинская Россия наказывала Тбилиси за плохое поведение. После распада Советского Союза все бывшие союзные республики, кроме Беларуси, в той или иной степени проводили антироссийскую и антирусскую политику, однако в Грузии периода Звиада Гамсахурдия все это приняло совсем брутальные формы. Как результат, Москва помогла Южной Осетии и Абхазии стать де-факто независимыми от Тбилиси территориями. После войны 08.08.08. Россия официально признала их независимость. Теперь Владимир Путин ввел санкции против Грузии за русофобское поведение политического руководства этой закавказской страны.

После признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии между Грузией и Россией разорваны дипломатические отношения. С 5 марта 2009 года по настоящее время отношения между двумя странами поддерживаются на уровне секций интересов, действующих при швейцарских посольствах в Москве и Тбилиси (распространенная дипломатическая практика).

Однако годы шли, власть в Грузии в очередной раз поменялась и началось постепенное потепление в отношениях двух стран. Это выражалось в увеличении товарооборота и потока российских туристов на грузинском направлении. В последние годы россияне активно приобретали недвижимость в Грузии, поскольку коммуналка, продукты питания, вино и секс-услуги там гораздо дешевле, а климат мягче, чем в той же Москве. Граждане Российской Федерации посещают Грузию без виз, а для грузинских граждан в РФ виза требуется.

Дефицит политических контактов между Москвой и Тбилиси в меру сил компенсировался связями по гуманитарной линии. Международная конференция по вопросам православия как раз из разряда таких квазигосударственных сношений. Чтобы придать им максимально высокий статус, грузинское руководство предоставило для православных функционеров здание парламента. Здесь еще один важный момент. У Грузинской православной церкви самый высокий рейтинг доверия среди всех институтов Грузии, а потому правительство вынуждено с такими реалиями считаться.

В ходе работы конференции Сергей Гаврилов, депутат Госдумы РФ и президент генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) сел на кресло спикера грузинского парламента. Данный факт политическими противниками правящей элиты был использован как повод для давно планировавшегося и подготовленного выступления протеста.

Ядро протестующих составили сторонники партии «Европейская Грузия» (кандидат от нее Давид Бакрадзе на президентских выборах 2018 года занял третье место с результатом почти 11% голосов). Стычки со службами безопасности проходили под антирусскими и антироссийскими лозунгами. Среди прочего, на щит поднимался тот факт, что заседание МАП проводилось на русском языке, которым большинство жителей современной Грузии не владеет.

По линии Москва – Тбилиси все могло без проблем спуститься на тормозах, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая родилась во Франции и училась в США, быстро солидаризировалась с протестующими на русофобской платформе. «Россия – наш враг и оккупант. Пятая колонна, которой она управляет, может представлять большую опасность, чем открытая агрессия. Раскол в стране и обществе и внутренняя конфронтация на руку только России, и сейчас это является самым мощным оружием», – такую запись пре выложила на своей странице в Facebook после беспорядков.

Поначалу в Кремле просто наблюдали за развитием событий и, видимо, ждали хотя бы дежурных извинений за недружественное по отношению к России и россиянам поведение на улицах грузинской столицы. Однако когда официальная точка зрения на произошедшее совпала с уличной, Москва стала включать режим санкций.

(Фото: Газета.Ру)

С 8 июля прекращаются прямые авиарейсы из России в Грузию и грузинским авиакомпаниям полеты в РФ тоже запрещаются. Повод с формальной точки зрения более чем весомый: если в стране призывают убивать русских, то посещать ее опасно. И государство, заботясь о безопасности своих граждан, в меру сил и возможностей сокращает поле для возможных эксцессов.

Роспотребнадзор резко озаботился качеством грузинского вина. По информации ведомства, с 2014 по 2018 годы количество вина, не соответствующего заявленным сортовым кондициям, выросло в три раза и достигло 203 тыс. литров. В прошлом году экспорт грузинского вина в Российскую Федерацию достиг $116 млн. В настоящее время ряду винзаводов Грузии уже запрещен доступ на российский рынок.

По информации Шалвы Алавердашвили, руководителя Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, в случае прекращения турпотока из России только государственный бюджет потеряет порядка $750 млн. Чтобы понять масштаб цифр стоит знать, что ВВП Грузии за прошлый год составил $15,5 – 16 млрд. Бюджет страны на 2019-ый утвержден в $4,8 млрд, из которых $800 млн будут покрыты за счет внешних кредитов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в организации беспорядков у здания парламента в Тбилиси обвинил США, которые «пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью». Кремль вообще воспринимает Грузию в первую очередь в контексте конфронтации с коллективным Западом. Поэтому стремление политического руководства этой закавказской страны в НАТО находится под пристальным присмотром.

Некоторые эксперты недовольны той жесткостью, с какой Москва ответила на русофобские выходки в Тбилиси. Они утверждают, что экономические проблемы президентства Саломе Зурабишвили помогут сторонникам Михаила Саакашвили на предстоящих парламентских выборах. Однако в Кремле в подобные тонкости не вдаются и руководствуются принципом «провинились – накажитесь». К тому же у президента Владимира Путина серьезные проблемы с рейтингом, которые начались еще с повышения пенсионного возраста для россиян, а сейчас не улучшаются из-за социально-экономической ситуации в стране. В таких условиях не продемонстрировать жесткость по отношению к Грузии, которая ничем России ответить не может, было бы политическим расточительством подходящих моментов.

Грузия во многих отношениях более удобный объект для показательной порки, чем бывшие советские прибалтийские республики. Латвия, Литва и Эстония, несмотря на всю свою русофобскую и антироссийскую политику, являются членами Евросоюза и НАТО. Москва десятилетиями ведет работу по прекращению российского транзита коммерческих грузов через территорию этих государств и лишь в 2020 году должна свести его к нулю. С Тбилиси никаких подобных заморочек нет, если не считать сухопутное сообщение с Арменией. Однако небольшая армянская экономика в данном случае в расчет не берется, поскольку на первом месте имиджевые факторы Кремля.

Сегодняшний посыл мелким государствам, стоящим на антироссийской платформе, можно сформулировать как «держите свои мысли при себе, не выпуская их в публичное пространство». Внутренние и внешние процессы вокруг Кремля привели к тому, что он стал гораздо обидчивее. Порой складывается впечатление, что в политическом руководстве Грузии воспринимают Москву в лекалах общесоюзного центра. Но тогда Грузия для Кремля была одной из союзных республик, а сегодня воспринимается как чужое и враждебное государство, что резкое введение санкций лишний раз подтвердило.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.