Астана. 27 июня. КазТАГ — Казахстанские школьники впервые в истории Балканской юниорской олимпиады завоевали второе место, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

« В городе Ларнака (Кипр) прошла 23-ая Балканская математическая олимпиада среди юниоров, в которой участвовали 112 участников, из 17 официальных команд (10 стран Балканского региона) и семь команд-гостей, в числе которых и была сборная Казахстана. Олимпиаду организовали Союз математиков Республики Кипр. Команда из Казахстана вот уже несколько лет регулярно участвует в этой олимпиаде в качестве команды-гостя. Сборная команда Казахстана впервые в истории Балканской юниорской олимпиады завоевала в неофициальном командном зачете второе место среди 17 команд-участниц», — говорится в сообщении в четверг.

В министерстве уточнили, что по итогам олимпиады команда Казахстана выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

«Казахстанские ученики, вошедшие в состав сборной, показали хорошие результаты: Айбек Мырзатаев – золотая медаль (ученик 9 класса областного лицей-интерната «Білім-инновация», Атырау); Юрий Тен – золотая медаль (ученик 9 класса Международной школы «Hаileybury»); Марлен Раушанов – серебряная медаль (ученик 9 класса лицей-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей, Нур-Султан); Батырхан Сакенов – серебряная медаль (ученик 9 класса НАО «Республиканская физико-математическая школа», Алматы); Ерасыл Қалдыбек – серебряная медаль (ученик 9 класса школы-интерната «Білім-инновация», Тараз); Бексұлтан Абдикаримов – бронзовая медаль (ученик 9 класса лицей-интерната «Білім инновация» для одаренных юношей, Нур-Султан)», — перечислили в МОН.

В ведомстве отметили, что по итогам олимпиады сборная Казахстана признана одной из лучших в решении задач по геометрии.