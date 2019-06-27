Алматы. 27 июня. КазТАГ — Свыше 5,7 тыс. боевых снарядов обнаружено саперами в Арыси, сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.

«Всего в зоне в Арыси на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий работает от министерства внутренних дел 1488 человек личного состава и 189 единиц техники. Саперными подразделениями министерства обороны в количестве 43 групп общей численностью 408 человек проводятся работы по очистке территории Арыси от неразорвавшихся боеприпасов, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части. Обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой», — говорится в сообщении в четверг.

По данным акимата, в эвакуационных пунктах размещено 13 187 человек, в том числе в Шымкенте – 7249, в районах Туркестанской области – 5938.

«Организованы горячие линии в оперативных штабах, всего поступило 15 927 звонков от населения страны», — проинформировали в пресс-службе.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 277 человек, из них 74 – госпитализированы, трое – погибли.

«В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло.