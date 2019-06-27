Алматы. 27 июня. КазТАГ – На 5,7% подорожало продовольствие в Казахстане за январь-май 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«В мае 2019 года инфляция составила 0,6% (в мае 2018 года – 0,2%). С начала года инфляция составила 2,4% (январь-май 2018 года – 2,4%). За январь-май цены на продовольственные товары повысились на 5,7%, непродовольственные товары – на 1,8%. Цены на платные услуги снизились на 1%», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Годовая инфляция, по информации финансового регулятора, сложилась на уровне 5,3% и находится внутри целевого коридора 4-6%.

«В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 7,9%, непродовольственные товары – на 6,1%. Годовой темп роста цен на платные услуги составил 1,3%», — уточнили в Нацбанке.

Отмечается, что мае 2019 года инфляционные ожидания населения незначительно повысились вслед за фактической инфляцией.

«Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 4,7%», — добавил финрегулятор.