Алматы. 27 июня. КазТАГ – Уровень долларизации депозитов снизился почти на 10% с начала 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2019 года составил Т17 491,6 млрд, увеличившись за месяц на 2%. Депозиты юридических лиц увеличились на 3,5% до Т8 984,2 млрд, депозиты физических лиц – на 0,4% до Т8507,4 млрд. Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 5,2% до Т10 646,6 млрд, в иностранной валюте снизился на 2,6% до Т6845 млрд. Уровень долларизации на конец мая 2019 года составил 39,1% (в декабре 2018 года – 48,4%)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что депозиты юридических лиц в национальной валюте в мае 2019 года увеличились на 9,8% до Т5757,4 млрд, в иностранной валюте снизились на 5,9% до Т3226,8 млрд (35,9% от депозитов юридических лиц).

«Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 0,3% до Т4889,2 млрд, в иностранной валюте – на 0,6% до Т3618,1 млрд (42,5% от депозитов физических лиц)», — уточнил финансовый регулятор.

Объем срочных депозитов, как сообщается, составил Т11 736,8 млрд, увеличившись за месяц на 0,5%. В их структуре вклады в национальной валюте, по данным регулятора, составили Т7131,8 млрд, в иностранной валюте – Т4605 млрд.

«Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте составила 7,2% (в декабре 2018 года – 7,1%), по депозитам физических лиц – 9,3% (10,4%)», — добавили в Нацбанке.