Астана. 27 июня. КазТАГ – Переименованный с «Цеснабанка» First Heartland Jýsan Bank решили объединить с другим банком, передает корреспондент агентства.

«27 июня 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров в городе Нур-Султан принято решение о присоединении АО «First Heartland Bank» к «First Heartland Jýsan Bank», — сообщили в четверг в пресс-службе First Heartland Jýsan Bank.

Как заявили в пресс-службе, по итогам I квартала 2019 года объем высоколиквидных активов First Heartland Jýsan Bank превысил Т680 млрд или 70% от всех активов.

«После присоединения активы First Heartland Jýsan Bank составят более Т1 трлн, а высоколиквидные активы превысят Т800 млрд», — добавили в финансовом учреждении.

Напомним, 6 февраля стало известно, что АО «Финансовый холдинг «Цесна» продал контрольный пакет «Цеснабанка» компани First Heartland Securities. 22 апреля сообщалось, что АО «Цеснабанк» и АО «First Heartland Bank» могут объединиться.

До этого – 25 января стало известно, что власти Казахстана срочно ищут инвестора для второго по величине активов банка в стране – «Цеснабанка», считая, что ему потребуется дополнительная финансовая помощь. Отмечалось, что планы предоставить помощь «Цеснабанку» поднимают больше вопросов о состоянии банковской системы Казахстана после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в апреле 2018 года, что власти, которые уже потратили примерно $10 млрд на расчистку сектора, больше спасать банки не будут.

Позже на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) было размещено сообщение о проведении торгов по размещению облигаций правительственного Фонда проблемных кредитов. По информации биржи, сумма размещения – Т604 млрд, срок – 15 лет.

«Цеснабанк» ранее получал займы на стабилизацию ситуации. В сентябре 2018 года правительство и Национальный банк утвердили «механизм», предусматривающий выкуп у «Цеснабанка» сельскохозяйственных кредитов на Т450 млрд ради повышения устойчивости банка. До этого «Цеснабанк» получил от Нацбанка Т150 млрд на «обеспечение дополнительного запаса ликвидности». Информация о предоставлении экстраликвидности не афишировалась, однако, когда о об этом стало известно общественности, банк сообщил, что большая часть займа погашена. В 2017 году банк участвовал в государственной программе оздоровления банковского сектора (вместе с несколькими другими банками второго уровня) и получил Т100 млрд.

29 апреля стало известно, что «Цеснабанк» переименован в First Heartland Jýsan Bank.

28 мая МИА КазТАГ сообщало, что вопрос присоединения другого банка к переименованному с «Цеснабанка» First Heartland Jýsan Bank обсудят 27 июня.