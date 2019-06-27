Алматы. 27 июня. КазТАГ — Восстановительные работы в Арыси будут проводиться по 17 секторам, сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.

«17 акиматам даны задания по восстановлению Арыси по 17 секторам. С каждого района приедут по 10 бригад, всего порядка 1,5 тыс. человек», — сообщил аким Туркестанской области в четверг.

По его словам, представители акиматов уже объезжают свои сектора и проводят соответствующие работы.

Также глава региона сообщил, что к каждому акиму назначат 40 компетентных работников, которые будут размещать жителей Арыси, когда те вернутся в свои дома. Кроме этого, специалисты проведут фото- и видеосъемку домов и составят акты.

По данным пресс-службы областного акимата, жители Арыси вернутся в свои дома уже в конце недели.

Ранее сообщалось, что свыше сотни жителей Арыси, эвакуированных в Шымкент из-за взрывов боеприпасов в хранилище 24 июня, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Позднее к ним приехали акимы Туркестанской области и Шымкента Умирзак Шукеев и Габидулла Абдрахимов. Шукеев пытался поговорить с собравшимися внутри мечети «Акмешит», а Абдрахимов – с собравшимися снаружи. Как такового диалога между акимами и собравшимися не получилось, так как протестующие перекрикивали друг друга.

Основное требование эвакуированных из Арыси – выделение им жилья и участков в других населенных пунктах, так как они опасаются радиации в Арыси. Но, по словам Шукеева, никакой радиации после взрывов боеприпасов в Арыси нет.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов.