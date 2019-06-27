Астана. 27 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Шымкенте и четырех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Вечером 27 июня, сутки 28 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем 28 июня порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте утром и днем 28 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Туркестане утром и днем 28 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«28 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал. Днем местами град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

28 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер восточный 15-20 метров в секунду. Днем местами град. Вероятность шторма составляет 90-95%.

«28 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — добавили синоптики.