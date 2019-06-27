Ряд проектов планируют рассмотреть на заседании комитета секретарей совбезов ОДКБ

Алматы. 27 июня. КазТАГ — Ряд проектов планируют рассмотреть на заседании комитета секретарей совета безопасности (КССБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В Бишкеке под председательством секретаря Совета безопасности Кыргызстана Дамира Сагынбаева проходит заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В мероприятии принимают участие секретари совбезов всех шести стран-участниц договора: Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Армении и Беларуси, а также ИО генерального секретаря организации Валерий Семериков. В ходе пленарного заседания планируется рассмотрение и одобрение ряда проектов решений совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, в том числе «О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье», «О Плане коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что будет подписан план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год, план консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на II полугодие 2019 года-I полугодие 2020 года, а также будет принято решение КССБ ОДКБ «О регламенте информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ».

В проект повестки дня включены восемь вопросов, касающихся практически всех сфер деятельности организации.

Напомним, в 2019 году Кыргызстан председательствует в ОДКБ.