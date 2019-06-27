Алматы. 27 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Прожиточный минимум в наших реалиях недостаточен для поддержания сколько-нибудь достойного качества жизни, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Камила Ковязина.

«Новые критерии определения черты бедности – это еще одна мера государства по улучшению социального обеспечения населения, повышения уровня жизни. Если раньше бедным считался тот, кто имел доход меньше половины от прожиточного минимума (около Т14 849), то сейчас бедными считаются казахстанцы, получающие меньше 70% от прожиточного минимума (Т20 789). Таким образом, теперь на какие-то социальные пособия и выплаты может рассчитывать большая часть населения», — прокомментировала Ковязина для КазТАГ сообщение о том, что определение размера черты бедности планируют изменить с 1 июля в Казахстане.

С точки зрения статистики, продолжила эксперт, в ближайшее время количество бедных в стране увеличится.

«Хорошо, что для государства сейчас важнее не казаться благополучным, а помогать социально уязвимым слоям», — уточнила собеседница агентства.

При этом необходимо признать, отметила спикер, что как сам прожиточный минимум, так и черта бедности в наших реалиях – это настолько низкий уровень дохода, что его недостаточно для поддержания сколько-нибудь достойного качества жизни.

«Особенно это касается крупных городов: столицы и Алматы. К сожалению, часто бывает так, что именно у бедных отсутствует постоянное жилье, то есть у них всегда есть дополнительная статья расходов в виде аренды квартиры или дома», — детализировала Ковязина.

По ее мнению, отдельное внимание необходимо обратить на лиц без определенного места жительства.

«Вероятно, они вообще не имеют документов или не зарегистрированы в системе как потенциальные получатели социальной помощи, а ведь именно они нуждаются в ней, и не только в финансовом плане», — резюмировала Ковязина.

Напомним, ранее сообщалось, что определение размера черты бедности планируют изменить с 1 июля в Казахстане. Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 27 июня.