Алматы. 27 июня. КазТАГ – Совокупные активы казахстанских банков уменьшились с начала 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«По состоянию на 1 июня 2019 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 28 банками. Совокупные активы банковского сектора на 1 июня 2019 года составили Т24 921,4 млрд (уменьшение с начала 2019 года на 1,3%). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 48,4%, портфель ценных бумаг – 21,5%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 12,2%», — сообщили в Нацбанке в четверг.

Отмечается, что кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили Т1281,8 млрд или 9,7% от ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю, по информации финансового регулятора, сформированы в размере Т2324,8 млрд или 17,5% от ссудного портфеля (на начало 2019 года – Т1776,6 млрд или 12,9%).

«Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 июня 2019 года составил Т21 888,2 млрд (уменьшение с начала 2019 года на 1,5%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 75,4%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 8,3%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 2,7%. Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2019 года с 6,2% до 7,3% (до Т1 495,5 млрд)», — говорится в сообщении.

Совокупный собственный капитал банковского сектора, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня 2019 года составил Т3033,2 млрд, увеличение за май 2019 года на 0,4%.

«Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) за январь-май 2019 года составила Т124,4 млрд. Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 июня 2019 года составили 5,1% и 3,9%, соответственно», — уточнил регулятор.