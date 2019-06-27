Почти Т13 трлн составил на конец мая 2019 года объем кредитования банками экономики РК

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Почти Т13 трлн составил на конец мая 2019 года объем кредитования банками экономики Казахстана, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Объем кредитования банками экономики на конец мая 2019 года составил Т12 760,1 млрд (рост за месяц на 1,5%). Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 1% до Т7100,8 млрд, физическим лицам – на 2,2% до Т5659,3 млрд», — сообщили в Нацбанке в четверг.

По данным финансового регулятора, без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики составил 11,7%, или Т1,2 трлн.

«Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,2% до Т10 330,0 млрд. В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 2,1%, физическим лицам – на 2,4%. Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 1,4% до Т2430,1 млрд. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 1,2%, физическим лицам – на 4,6%. Удельный вес кредитов в тенге на конец мая 2019 года составил 81% (в апреле 2019 года – 80,4%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем долгосрочных кредитов за месяц вырос на 1,9% до Т10 902,8 млрд, объем краткосрочных кредитов снизился на 0,7% до Т1857,3 млрд. Кредитование субъектов малого предпринимательства, согласно сообщению, за месяц увеличилось на 0,3% до Т2228,2 млрд (17,5% от общего объема кредитов экономике).

«В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли как промышленность (доля в общем объеме – 14,9%), торговля (13,3%), строительство (5,6%) и транспорт (3,9%). В мае 2019 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,9% (в апреле 2019 года – 12%), физическим лицам – 18,1% (18,5%)», — добавил финрегулятор.