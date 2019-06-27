Алматы. 27 июня. КазТАГ — Свыше сотни эвакуированных из Арыси в знак протеста перекрыли дорогу в Шымкенте, сообщает «Радио Азаттык».

«Свыше сотни жителей Арыси, эвакуированных в Шымкент из-за взрывов боеприпасов в хранилище 24 июня, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями», — говорится в сообщении в четверг.

Собравшиеся говорят, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивают на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах.

Как сообщается, к собравшимся вышел представитель областного акимата, представившийся Садибековым, который предложил им продолжить беседу на территории мечети. Протестующие предложение отклонили. Сотрудники полиции наблюдают за собравшимися со стороны.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов накануне на брифинге заявил, что ранее посетил пострадавших и что сотрудники акимата следят за ситуацией.

Он также сказал, что пострадавшим из Арыси «никакого жилья даваться не будет».

«Жители Арыси будут возвращаться в свои дома, все дома будут восстановлены и отремонтированы», — заявил аким Шымкента на брифинге 26 июня.

Аким отверг заявления о возможном расхищении гуманитарной помощи и средств, перечисляемых гражданами для пострадавших, и заявил о неизвестных лицах, «пытающихся будоражить» народ.