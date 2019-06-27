Алматы. 27 июня. КазТАГ — Около 50 специалистов из Жамбылской и Кызылординской областей приступили к дезинфекции в Арыси, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Туркестанской области.

«Сегодня в связи с чрезвычайным положением в Арыси и в целях проведения дезинфекции в городе приехала группа специалистов из Жамбылской и Кызылординской областей. Специалисты будут работать несколько дней до окончания дезинфекционной работы. Из Жамбылского областного департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг и других центров обеззараживания приехало около 30, а из Кызылординского областного филиала Национального центра экспертизы приехало 17 специалистов, которые приступили к работе вместе с местными коллегами», — говорится в сообщении РСК, распространенном акиматом Туркестанской области в четверг.

Отмечается, что все бригады обеспечены необходимой техникой и оборудованием.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло.