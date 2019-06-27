Алматы. 27 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев просто покупает лояльность населения, считает российский экономист Сергей Алексашенко.

«Здесь, в принципе, нечего комментировать. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев просто покупает лояльность населения. После 30 лет достаточно успешного правления (первого президента РК – КазТАГ) Нурсултана Назарбаева, его преемнику нужно показать, что он – «свежая кровь», — прокомментировал в четверг Алексашенко для МИА «КазТАГ» подписанный 26 июня указ Токаева «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

По мнению эксперта, Токаев демонстрирует, что видит проблемы, которых Назарбаев не видел, и что он заботится о простых людях.

«Популизм чистой воды», — уточнил собеседник агентства.

Он дополнил, что, с одной стороны, для казахстанского бюджета это – Т150 млрд на исполнение президентского указа – не очень много.

«С другой стороны, пойдите найдите другой более эффективный и массовый способ осчастливить сразу большое количество казахстанцев», — предложил Алексашенко.

На вопрос, не ощутят ли себя обделенными те, кто аккуратно обслуживал свои кредиты, на фоне помощи властей тем, кто, в отличие от них, неаккуратно обслуживал свои кредиты, эксперт ответил, что «такой проблемы он вообще не видит».

«Как я понял, речь идет именно об определенных категориях населения, независимо от того, платят они по кредитам или нет», — пояснил собеседник агентства.

При этом спикер не выразил особого восторга по поводу масштаба президентского указа.

«Как отмечается в документе (указе президента РК – КазТАГ), спишут определенную сумму (Т300 тыс. – КазТАГ) около 500 тыс. человек. Не знаю, у меня нет точной статистики. Но эта цифра похожа на правду – это около 3% населения», — подытожил Алексашенко.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане, Алматы и других городах страны. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания проходили с 9 по 13 июня. По данным МВД РК, за эти дни было задержано около 4 тыс. граждан.