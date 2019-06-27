Террористы перенаправляют свои силы и средства ко внешнему периметру ОДКБ – Жээнбеков

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что террористы перенаправляют свои силы и средства ко внешнему периметру Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Главари боевиков пытаются сохранить потенциал своих формирований, проводят перегруппировку и перенаправляют свои силы и средства в страны, граничащие с внешним периметром ОДКБ. В первую очередь – это Афганистан. Сегодня территория Афганистана является опорной точкой деструктивных сил для раскачивания ситуации в регионе. Количество террористических актов и произведенных наркотических средств в этой стране продолжает расти», — сказал Жээнбеков в четверг на встрече с участниками заседания комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ.

По его словам, эффективных результатов в борьбе с терроризмом можно достичь только коллективным путем.

«Для этой цели необходимо долгосрочное сотрудничество в военно-политической, финансовой и идеологической областях», — добавил киргизский лидер.

Он отметил важность прошедшей встречи в преддверии заседания совета глав государств-членов ОДКБ осенью 2019 года. Жээнбеков подчеркнул, что современная международная ситуация характеризуется сложными и неоднозначными тенденциями развития.

«В глобальном мире проявляются различные вызовы перед ОДКБ и возникают угрозы коллективной безопасности. Они присутствуют в разных масштабах и временами дают о себе знать в наших странах. В первую очередь – это терроризм и экстремизм. Известно о мощной ресурсной подпитке терроризма со стороны определенных сил. Все яснее прослеживается взаимосвязь между трансграничной преступностью, наркомафией, экстремистскими течениями и террористическим подпольем», — сказал президент Кыргызстана.

Он указал на то, что страны сталкиваются с участием своих граждан в различных террористических и экстремистских группировках. По его словам, «имея антигосударственные цели, они по возвращению в места прежнего проживания несут явную угрозу». В этой связи киргизский лидер отметил важность реализации документов по укреплению участков таджикско-афганской границы.

«На уровне глав государств имеется полное понимание опасности современных рисков, и поэтому мы вместе работаем над укреплением коллективной безопасности», — добавил президент КР.

Также глава Кыргызской Республики подчеркнул важность противодействия попыткам фальсификации истории.

«9 мая – главный праздник за всю совместную историю наших народов. Следующий год является юбилейным – 75-м годом Великой Победы. Имеются попытки девальвировать ценность вклада советского народа, наших отцов и дедов в разгроме фашизма. В ОДКБ по инициативе российской стороны было принято очень важное решение об участии 9 мая 2020 года военнослужащих каждого государства – участника ОДКБ в военном параде в Москве. Парад Победы – это не демонстрация силы, а дань уважения памяти наших отцов и дедов», — отметил Жээнбеков.