Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — В Казахстане заблокировали шесть иностранных сайтов, занимавшихся продажами наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Нур-Султана.

«Прокуратурой Нур-Султана в ходе надзорной деятельности выявлено шесть иностранных сайтов, занимавшихся продажей наркотических средств и психотропных веществ. (…) По результатам принятых мер доступ к иностранным сайтам на территории республики заблокирован», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, схема реализации запрещенных предметов была аналогична механизму, получившему широкое распространение в странах СНГ и зарубежья.

«После оплаты денег, товар «закладывали» в тайник, расположенный в безлюдных и не оборудованных системой видеонаблюдения местах, о чем сообщали покупателю», — резюмируется в сообщении.