Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — Две женщины задержаны по подозрению в распространении информации о взрыве мощной бомбы в Арыси, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Департаментом полиции Шымкента задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы. В отношении их органами внутренних дел проводиться досудебное расследование по ч. 1 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации, то есть распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства – КазТАГ) УК РК. За последние сутки это третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что МВД настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться панике.

«Также министерство внутренних дел официально заявляет о трех погибших в Арыси. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются. Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших просим официально обращаться в органы внутренних дел», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что досудебное расследование проводится по факту распространения жительницей Арыси ложной информации о взрыве мощной бомбы.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется. 26 июня в акимате Туркестанской области сообщили, что военные собрали с 16 улиц Арыса 70 неразорвавшихся снарядов, многие находятся в домах.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло.