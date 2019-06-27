Прививка или штраф?

Министерство здравоохранения не может завоевать доверие граждан

Девиз «я прививок не боюсь, если надо – уколюсь» ушел в прошлое вместе с советской системой здравоохранения. Население Казахстана все больше боится вакцинации, что объективно создает гигантские проблемы. Когда министр здравоохранения Елжан Биртанов предлагает административную или финансовую ответственность за отказ от прививок, то по сути это означает лишь одно: люди не доверяют отечественной медицинской системе. Убедить их в пользе вакцин минздрав – а шире государство – не может, поэтому намерено прибегнуть к силовым методам.

Недоверие к прививкам в Казахстане возникло задолго до того, как Елжан Биртанов стал министром здравоохранения. Массовые проблемы со здоровьем детей после тех или иных вакцин с 90-ых гг. прорывались в информационную сферу страны. Соцсети сделали лишь так, что теперь любой проблемный случай может стать достоянием широкой гласности. Новый министр не может переломить негативный тренд в общественном сознании и представить свое ведомство заслуживающим доверия. С другой стороны, с иммунитетом населения тоже что-то делать надо. Г-н Биртанов не полагается на мощь государственной пропаганды и призывает на помощь средства финансового либо административного принуждения.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов. (Фото informburo.kz)

Сегодня прививки оказались между молотом и наковальней. На одном фланге растущие слои невежественного населения Казахстана (система всеобщего образования не может деградировать без разрушительных последствий), а на другом информированные граждане. И те, и те боятся прививок, но на информированных группах нужно остановиться подробнее, поскольку их состав весьма разнородный.

Есть люди, которые не против прививок как таковых, но требуют гарантий. Потому что если в тендере госзакупок побеждают те участники, которые предлагают вакцины по наименьшей цене, то такой подход сам по себе вызывает подозрения в плане качества продукции и ее реальной пользы для здоровья. Следующая фаза – компетентность медицинского персонала. Правильно ли вакцина хранится, насколько хорошо медицинские работники диагностируют детей на предмет их физического состояния, наличия противопоказаний и прочих вещей, которые отнюдь не мелочи, раз речь идет о здоровье на широкий горизонт будущего? Слишком много примеров, когда доверять опасно, а механизмов полноценного контроля у рядовых граждан нет.

Другую группу составляют более-менее идейные противники вакцинации. Например, нейропсихолог Татьяна Визель (периодически приезжает в Казахстан) в своих лекциях и книгах заявляет, что вакцина АКДС плохо влияет на процесс формирования мозга у младенцев. Она не против вакцинации как таковой (но против АКДС однозначно), однако нужно скрупулезно разбираться какую прививку вслед за какой, с какими временными промежутками и в каком возрасте ставить. Плюс вопросы показаний и противопоказаний в каждом конкретном случае, а не огульно для всех и каждого.

Нейропсихолог Татьяна Визель. (Фото: nios.ru)

Теоретически вакцинация, появившаяся в процессе эволюции человеческого общества, принесла людям больше пользы, чем вреда. Однако есть авторитетные специалисты, стоящие на позиции, что те или иные медицинские действия должны гибко подстраиваться под конкретную ситуацию, которая постоянно меняется. Например, широкое применение антибиотиков в свое время привело к тому, что вирусы стали мощнее и устойчивее к этим самым антибиотикам, а иммунитет людей ослаб. У организма, особенно когда речь идет о детях, имеется определенная предельная емкость к медицинским препаратам, поэтому бесконечно расширять список прививок и уплотнять график их применение опасно во всех смыслах.

Чиновники от медицины Казахстана при аргументировании своей позиции «за» прививки и вакцины ссылаются на рекомендации ВОЗ. Однако Всемирная организация здравоохранения уже превратилась в глобальную структуру с сомнительной репутацией. Ее часто уличали в сговоре с фармацевтическими компаниями и проведении политики, которая не улучшала, а ухудшала состояние здоровья населения в целых странах и регионах. Поэтому рекомендации ВОЗ для информированных категорий населения не являются убедительным доводом.

Если г-н Биртанов так уверен в своей правоте относительно важности вакцин и прививок, то его позиция должна быть подтверждена развернутой научно-просветительской кампанией. Пусть мобилизованные им эксперты парируют доводы той же Татьяны Визель и других научных противников вакцинации в ее современном виде. Пусть объяснят на пальцах, как купленная на тендере дешевая вакцина действует на здоровье младенца лучше, чем более дорогая. Нужно показать обществу живых медицинских работников, которые, вопреки мизерной зарплате, досконально знают свое дело в плане прививок и реально не навредят, а сделают только лучше. Иммунитет нации – вещь абстрактная, а проблемы со здоровьем после вакцины у конкретного ребенка – трагедия конкретной семьи и самого пострадавшего. Когда доверия нет, то штрафы – близко не аргумент.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.