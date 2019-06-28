200 единиц транспорта задействовано в перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс – КЧС

Астана. 28 июня. КазТАГ — 200 единиц транспорта задействовано в перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Сегодня с 6.00 в Шымкенте началась отправка жителей Арыс обратно в город. Во все эвакуационные пункты, организованные на базе городских школ, начали прибывать автобусы. Всего задействовано 150 автобусов и 50 микроавтобусов. С раннего утра на эвакопунктах начались сборы в дорогу. Им помогали сотрудники КЧС и другие службы гражданской защиты. Во время отправки жители сохраняли спокойствие, благодарили жителей Шымкента за их гостеприимность. С жителями на эвакопунктах работала группа психологов, прибывшая из Алматы. Сотрудники полиции работали по обеспечению общественного порядка, регулировали движение автотранспорта», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов в пятницу.

Также он сообщил, что в Арысе по поручению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева председатель КЧС Владимир Беккер на построении личного состава поставил задачи по оказанию необходимой помощи прибывающему населению.

«Перевозка эвакуированных из Шымкента в Арыс продолжается», — добавил официальный представитель КЧС МВД РК.

По данным МВД РК, возвращение эвакуированных в Арыс ведется автобусными колоннами в сопровождении дорожной полиции департамента полиции, местной полицейской службой обеспечивается правопорядок и сохранность имущества граждан.

«Ситуацию по переезду жителей взял на личный контроль министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, который прибыл в Арыс», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что после возникновения угрозы населению из Арыса было эвакуировано 3566 человек и более 39 тыс. человек выехали самостоятельно.

В свою очередь в пресс-службе акимата Туркестанской области уточнили, что уже в 8.00 в Арыс заехали первые жители.

«На данный момент в Арысе окончены работы по очистке территории от снарядов и дезинфекции. Для жителей нет никакой безопасности. Теперь специалистами будет проведена фото- и видеофиксация объектов для выплаты ущерба. Помощь жителям пока будут оказывать полицейские, работники департамента по ЧС и медики. Кроме этого, для восстановления Арыся из всех регионов страны сюда прибудут 160 бригад – город поделен на 17 секторов для каждой области. К этим участкам закрепят 640 ответственных лиц (на один район – 40 человек, на каждый дом – по одному работнику), которые будут помогать жителям. Также собрано 150 тонн продовольствия, которое поступало и из других регионов», — проинформировали в акимате.

Ранее сообщалось, что 27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.