Американский президент разрывается между призывами его ястребов-помощников нанести удар по Ирану и своим данным в ходе избирательной кампании 2016 года обещанием не втягивать США в войны

Издание RealClearPolitics опубликовало статью под названием «Putin Warns: Attack Against Iran Would Be A «Catastrophe», Lead To «Sad Consequences» — «Путин предупреждает: атака на Иран обернется «катастрофой», способной привести к «печальным последствиям».

В ней говорится так: «Президент России Владимир Путин в прошлый четверг в ходе своего выступления по телевидению заявил, что нападение Америки на Иран приведет к «катастрофическим» последствиям, масштабы которых будет очень «трудно просчитать».

Вечером того же дня газета New York Times сообщила о том, что президент Трамп почти одобрил нанесение ударов по Ирану ночью в ответ на сбитый Тегераном в начале той недели рядом с иранской границей американский беспилотник, утверждая что самолеты ВВС США подняты «в воздух». Предполагалось совершение атаки на иранские радарные установки и ракетные объекты. Но потом Трамп отменил такой приказ.

«Я хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум, — сказал Путин. — Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона. Но я думаю, что и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это имело бы, возможно, печальные последствия. Потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы. Очень не хотелось бы, чтобы они развивались по этому сценарию».

«Что касается Ирана в целом, то он полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ, с организацией, которая контролирует ядерные технологии. Ничего здесь не нарушает», — отметил он».

Издание Financial Times опубликовало материал под названием «Trump’s Iran policy sows confusion among allies and foes alike» — «Иранская политика Трампа приводит в замешательство как союзников США, так и их противников».

В нем излагается следующее: «Остановленная президентом США атака вызывает ощущение хаотичности действий Белого дома.

Президент Дональд Трамп утверждал, что его «много хвалят» за то, что он не нанес удар по Ирану в отместку за сбитый американский беспилотный летательный аппарат. Однако он также предупредил Тегеран о том, что конфликт с Америкой приведет к его «уничтожению», прежде чем пообещать «вернуть Ирану величие», если он откажется от своих ядерных амбиций.

«Все говорили, что я являюсь поджигателем войны. Теперь эти же самые люди заявляют, что я есть голубь мира, — сказал Трамп, подводя итоги напряженной недели, в ходе которой США и Иран оказались на грани войны. – Но я ни тем, ни другим не являюсь… Я – здравомыслящий человек».

То, как президент охарактеризовал обстоятельства, в связи которыми он принял решение остановить атаку на Иран за несколько минут до того, как она должна была начаться, а также его другие противоречивые комментарии по поводу кризиса в районе Персидского залива создают представление о хаотичности процесса принятия решений в Белом доме.

Это, в свою очередь, усложняет понимание его стратегии союзниками и врагами. «Политика Ирана по своей стратегической последовательности схожа со структурой картин Джексона Поллока», — сказал Карим Саджадпур, эксперт по Ирану в Фонде Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace).

Риторические отклонения высвечивают парадоксальную ситуацию, с которой сталкивается господин Трамп. Поскольку иранские провокации продолжаются, он разрывается между призывами его ястребов-помощников — особенно советника по национальной безопасности Джона Болтона — нанести удар по Ирану и своим данным в ходе избирательной кампании 2016 года обещанием не втягивать США в войны. «Джон Болтон – это абсолютный ястреб, — сказал господин Трамп в воскресенье, выступая по NBC News. — Если бы это зависело от него, он бы разом захватил весь мир».

Издание FRANCE 24 опубликовало статью под названием «Trump warns any war with Iran ‘wouldn’t last long’» — «Трамп предупреждает: если случится война с Ираном, то «это ненадолго».

В ней говорится так: «Президент Дональд Трамп в среду заявил, что он не желает войны с Ираном, но предупредил, что, если военный конфликт все же возникнет, он «не будет продолжительным», даже если Иран готов пойти на свертывание своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, разорванной в одностороннем порядке Вашингтоном.

В ходе своей беседы с корреспондентом телеканала Fox Business Network Трамп, отвечая на вопрос, назревает ли война с Ираном, сказал так: «Я надеюсь, что нет, но мы находимся в очень сильной позиции, если что-то случится»,

«Я не говорю об отправке военных, — отметил он. — Я просто говорю, что если что-то случится, то это ненадолго».

